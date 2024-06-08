«أزهرية شمال سيناء»: 234 طالب ثانوي أدوا امتحان اللغة الأجنبية اليوم

واصلت المنطقة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء اليوم، أداء الامتحانات بشكل طبيعي دون شكاوى أو مشكلات، مشيرة إلى توفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وضمان الأجواء المناسبة والهدوء الذي يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة.

234 طالبا أدوا الامتحانات اليوم

وأكد الشيخ مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أنّ 234 طالبًا وطالبة في القسم العلمي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية في 6 لجان امتحانية.

وأشار إلى توفير طبيب أو زائرة صحية في المعاهد الأزهرية التي بها لجان امتحانات، إلى جانب تواجد سيارة إسعاف بالقرب من اللجان، وذلك بجميع مراكز اللجان بالمحافظة، مشددًا على تنفيذ الضوابط والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش.

573 طالبا بالثانوية الأزهرية في شمال سيناء

يذكر أنّ إجمالي عدد طلاب الثانوية الأزهرية 573 طالبًا وطالبة، منهم 339 في القسم الأدبي و234 في القسم العلمي، موزعين على 6 لجان امتحانية في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورابعة وأم شيحان بوسط سيناء.