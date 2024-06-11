قبل عرضه.. نجوم يشاركون للمرة الأولى في الجزء الجديد من ولاد رزق

يومان فقط على انطلاق عرض فيلم ولاد رزق 3 - القاضية في دور العرض السينمائية، والذي سيشهد ظهور عدد كبير من الفنانين الذين سنراهم لأول مرة ولم يشاركوا في الجزأين السابقين من العمل.

فنانون يشاركون للمرة الأولى في ولاد رزق

ومن الفنانين الذي سيظهرون في ولاد رزق 3 - القاضية ولم يظهروا في الجزأين السابقين هو الفنان كريم عبدالعزيز الذي يظهر كضيف شرف، وهناك أيضا الفنانة أسماء جلال التي تشارك للمرة الأولى في سلسلة أجزاء ولاد رزق.

وينضم اليهم الفنان علي صبحي الذي يشارك أيضا للمرة الأولى في فيلم ولاد رزق، وهناك أيضا الفنان أحمد الرافعي الذي يظهر أيضًا للمرة الأولى ضمن الأحداث.

يذكر أنَّ فيلم ولاد رزق 3 - القاضية يشارك فيه عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف ومحمد ممدوح ونسرين أمين وكريم قاسم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.