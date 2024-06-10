«عمليات البحر الأحمر»: لم نرصد شكاوى في امتحاني الثانوية العامة اليوم

أكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى بخصوص امتحاني الثانوية العامة اليوم، مشيرا إلى أن كل اللجان لم تشهد أي معوقات.

امتحانات الثانوية العامة في البحر الأحمر بدون شكاوى

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن» إلى انتظام المراقبين ووصولهم للجان في موعدهم، مؤكدًا تنفيذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة وتعقيم اللجان مسبقًا، وذلك للوقاية من الأمراض وحفاظاً علي سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية.

ولفت «منير» إلى التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجدة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

سعادة طلاب الثانوية العامة بمستوى الامتحان

وخرج الطلاب سعداء بمستوى أولى امتحانات الثانوية العامة في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، مؤكدين أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط.