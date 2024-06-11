تفاصيل ظهور الفنان الراحل جميل برسوم في فيلم أهل الكهف.. يُعرض بعيد الأضحى

ينتظر الجمهور عرض فيلم أهل الكهف بطولة الفنان خالد النبوي، ضمن موسم عيد الأضحى المبارك المقبل، بعد فترة طويلة من التحضيرات، إذ استقرت الشركة المنتجة على طرح الفيلم يوم 12 يونيو المقبل.

ظهور خاص للفنان جميل برسوم

ومن المفاجآت التي يحملها فيلم أهل الكهف ظهور خاص للفنان جميل برسوم، رغم رحيله في شهر مارس الماضي، وأكّد مصدر لـ«الوطن» أنَّ الفنان انتهي من تصوير دوره قبل وفاته بفترة طويلة، وسيكون دوره مفاجأة للجميع إذ يقدم دور أسقف كنيسة.

تفاصيل فيلم أهل الكهف

والعمل تدور أحداثه في 3 عصور زمنية مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف لـ توفيق الحكيم، ويشارك بجانب خالد النبوي في بطولته غادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وبيومي فؤاد، وأحمد عيد، ومصطفى فهمي، وهاجر أحمد، والفيلم سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

منافسة الفيلم في موسم عيد الأضحى

ويُشارك فيلم أهل الكهف في موسم أفلام عيد الأضحى بجانب عدد آخر من الأعمال السينمائية من بينها: فيلم عصابة الماكس لـ أحمد فهمي، وفيلم ولاد رزق 3 القاضية لأحمد عز، واللعب مع الكبار لـ محمد إمام.