5 مخاطر لمشروبات الطاقة.. ما البدائل الصحية؟

يقبل الكثيرون على تناول مشروبات الطاقة، لاحتوائها على مواد تحفز الأداء الجسدي والعقلي وتنشيط الجسم، وزيادة التركيز واليقظة، ويتناولها دون معرفة بمدى أضرارها وآثارها السلبية، لاحتوائها على كميات كبيرة من الكافيين، التي تؤدي لرفع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب.

ومشروبات الطاقة اختيار مغري للحصول على الطاقة، واستهلاكها المفرط من قبل الأطفال والمراهقين ينطوي على مخاطر صحية خطيرة، ويوضح الدكتور وليد العوضي، استشاري القلب والأوعية الدموية، في حديثه لـ«الوطن»، 5 مخاطر لمشروبات الطاقة.. وما هي البدائل الصحية لها.

5 مخاطر لمشروبات الطاقة.. تعرف عليها

1- مشروبات الطاقة لها أضرار صحية، لاحتوائها على كمية عالية من الكافيين والسكريات، وتؤثر على الصحة العامة وأصيب القلب بالخفقان.

2- من مخاطر لمشروبات الطاقة أنها تسبب القلق والتوتر وعدم القدرة على النوم مع وارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب، وتسوس الأسنان، واضطراب الذاكرة على المدى البعيد لتناوله.

خطر على الحوامل وتؤدي للإصابة بالجلطات

3- ومن مخاطر مشروبات الطاقة تسبب الإجهاض للحوامل، وتؤثر بالسلب على الأطفال حديثي الولادة وتقلل أوزانهم عند الولادة ويؤثر عليهم وحياتهم الصحية

4- الإصابة بالنوع الثاني للسكري سرعة ضربات القلب، والزيادة المفرطة في الوزن، لاحتوائها على كميات كبيرة من الكافيين تمتص بعد دقائق قليلة من تناوله، ما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب لدى بعض الناس بشكل غير حميد وينتج عن ذلك توقف عضلة القلب والوفاة بشكل مفاجئ.

5- في حالة كان الشخص سليما صحيًا تؤثر عليه بالمخاطر السابقة، أما الأشخاص المصابين بأمراض الأوعية الدموية ومرضى تصلب وقصور الشرايين، قد تصل إصابتهم بالذبحات أو الجلطات في الوعاء الدموي، وأن المواد الموجودة في تلك المشروبات تتحد مع المواد الطبيعية في الأمعاء وتكون مادة «tmao» تؤدي للإصابة بالجلطات.

ونصح استشاري القلب والأوعية الدموية، أنه يفضل الامتناع عن تناول مشروبات الطاقة وشرب البدائل الطبيعية لأنه تمد الجسم بفوائد أكبر، ومنها:-

1- تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم، لتمنح الجسم رطوبة وطاقة.

2 - مشروب الطاقة الأخضر: الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، لأنه يحتوي على السبانخ والليمون والزنجبيل. الخيار، والكزبرة والبقدونس.

3- ماء جوز الهند.

4- عصير البنجر.

5- تناول المشروبات المخفوقة التي تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات لزيادة الكتلة العضلية ومد الطاقة للجسم بشكل طبيعي.

6- شرب عصير البروتين الغني بالطاقة، بموزه وكوب لبن وبلح وعسل ابيض وشوفان، لأنه سيمد الجسم طاقة كبيرة.