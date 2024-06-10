«المركزي لمتبقيات المبيدات» يطلق برنامجا تدريبيا عن نظام إدارة الجودة

أطلق المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص (نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017)، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقالت هند عبد اللاه مدير المعمل إنَّ ذلك يأتي ضمن نقل وتبادل الخبرات مع القطاعين الحكومي والخاص والجامعات والجهات البحثية في مجال نظم إدارة الجودة وفي إطار خطة مركز التدريب التابع للمعمل، لافتة إلى أنَّه من المقرر أن يستمر هذا البرنامج لمدة 3 أيام على التوالي بإجمالي 18 ساعة تدريب عملي ونظري.

وأضافت أن البرنامج يشتمل على عدة موضوعات منها المعايير الدولية لاعتماد معامل الاختبار وهيئات الاعتراف الدولي، أهمية مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 ومتطلبات الاعتماد، ومتطلبات الإدارة طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:2017، والمتطلبات الفنية طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:2017، إجراءات الاعتماد وأساليب التقييم، الوثائق المطلوبة طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:201.

المعمل يهدف إلى نقل الخبرات للعاملين

وأكّدت مدير المعمل أنَّ هذا البرنامج موجه إلى مديري الجودة بالمعامل التابعة للمصانع وشركات المياه والمراكز البحثية، إذ يعتبر ضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها المعمل للعاملين في قطاع سلامة الأغذية كون المعمل أحد أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، مشيرة إلى أنَّ المعمل يهدف دائما إلى نقل الخبرات للعاملين في هذا المجال من خلال هذه البرامج وهو أحد أدوار المعمل المجتمعية، إذ يضم المعمل العديد من الخبراء المتخصصين في مجالات سلامة الأغذية بما يسهم في تقديم هذه البرامج بكفاءة كبيرة.