خبير تربوي يوضح أهمية الخريطة الذهنية لطالب الثانوية العامة.. 3 نصائح مهمة

شرح رامي لبيب، الخبير التربوي، أهمية الخريطة الذهنية لطالب الثانوية العامة، لافتا إلى أنها عبارة عن طريقة لتقريب مسافة بين الطالب والمعلومة إلى أقرب نقطة

أهمية الخريطة الذهنية

وقال «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على قناة «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، إن أهمية الخريطة الذهنية تكمن في توفير وقت للطالب من خلال ربط هذه المعلومات في ورقة واحدة، بالإضافة إلى أنها تُساعد على تعزيز صورة الاستذكار للمعلومة لدى الطالب فيستحضر المعلومة بشكل أسرع أثناء الامتحان.

الخريطة تمثل وسيلة لتسهيل والتذكير والاستيعاب

وأشار إلى أن هذه الخريطة تُمثل وسيلة وخطة لتسهيل والتذكير والاستيعاب في ورقة واحدة، من خلال استخدام الألوان التي يُحبها الطالب فتُساعده في استرجاع المعلومة بشكل أسرع.

ووجه نصائح لطلاب الثانوية العامة تتمثل في الراحة لمدة 15 دقيقة، وقت المذاكرة لتقليل الضغط على العقل، ووضع جدول للمذاكرة، مع تنظيم الوقت والقدرة على التركيز.