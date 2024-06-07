«صباح النصر لمنتخبنا».. هبة ماهر تبرز مفاجأة حسام حسن أمام بوركينا فاسو

علقت الإعلامية هبة ماهر، على فوز المنتخب الوطني، على بوركينا فاسو بهدفين لهدف في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، قائلة: «صباح النصر على منتخبنا وعلى كل محبي منتخب مصر، لا بد من أن نبدأ الحلقة بمباركة لمنتخبنا ولكل المشجعين الذين حرصوا على أن يتواجدوا في استاد القاهرة بالأمس، استاد الرعب».

وأضافت «هبة»، خلال تقديمها برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC»: «بالأمس شاهدنا جمالا سواء أداء أو إدارة فنية، شاهدنا من جمال المنتخب توظيفا مختلفا وخطة لعب يمكن القول بأنها قديمة حديثة، لأن كيفية التطبيق هو الذي يختلف ويظهر حرفنة الإدارة الفنية، وكيف أنها مخضرمة وتوظف أدوات اللاعبين».

مفاجأة حسام حسن

وأشادت بإدارة المنتخب من قبل المدير الفني حسام حسن، قائلة: «كثير من الناس توقعت خطط اللعب وسيناريو المباراة، لكن توقع بأن كابتن حسام حسن سيبدأ بطريقة لعب 3-5-2 وطريقة اللعب وتوظيف اللاعيبة لم يتوقعها أحد، وحتى أن تم طرح ذلك لكن كيفية توظيف اللاعيبة وإخراج أقصى ما عند كل نجم، تدل على قراءة فنية بشكل حرفي».