«لو بتشد منك».. 3 أسرار لتسوية اللحمة العجوزة والضاني بأقل مجهود

مع اقتراب موعد عيد الأضحى، يشتري الغالبية لحوم حمراء بقطعيات مختلفة، لكن قد يواجه البعض مشكلة عند التسوية، خاصة إذا كانت «اللحمة عجوزة»، فإن أنسجتها تكون قوية تحت الأسنان «بتشد»، لذا فإن هناك 3 طرق للتسوية، تعطي مذاقًا لذيذًا أيضًا.

طرق تسوية اللحمة العجوزة والضاني

أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، على قناة «cbc sofra»، طرق لتسوية اللحمة العجوزة أو الضاني أو «اللحمة اللي بتشد».

الطريقة الأولى لتسوية اللحمة العجوزة

يمكن تسوية اللحمة مع تشكيلة مختلفة من الخضار، إذ تقطع الخضراوات مكعبات متوسطة الحجم، وتشوح في مادة دهنية مع قطع اللحمة العجوزة، التي تحتاج إلى مدة طويلة في السوى، وبهذه الطريقة يمكن تقليل مدة السوى، بسبب نزول كمية من السوائل الخاصة بالخضار، ودخوله في أنسجة اللحمة، مما يعزز طعمها.

طريقة مميزة لتسوية اللحم

يمكن سلق اللحمة العجوزة نصف تسوية، ثم إعدادها بطريقة مختلفة، لحصول اللحمة على مذاق لذيذ، إذ تقطع إلى شرائح طولية، ووضعها مع مجموعة من الصوصات والخضار مثل الشاورما، بتتبيلها بالملح والفلفل الأسود والثوم المفروم، وإضافة القليل من صوص المستردة والباربيكيو والكاتشب، وتسويتها في طاسة على النار حتى تنضج اللحمة تمامًا.

الطريقة الثالثة.. مع الأرز والمكرونة

يمكن تسوية لحم العيد مع الأرز أو المكرونة، وهي من أفضل الطرق لتسوية اللحمة ذات الأنسجة الصعبة، ويفضل أن تكون النار من متوسطة لهادئة، وقد يأخذ الأمر فترة أطول، إلا أن اللحمة ستكون ناضجة تمامًا، وأنسجتها ذائبة مع النشويات، بالإضافة إلى مذاقها لذيذ.