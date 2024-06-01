أفضل طريقة لتخزين لحمة العيد.. «حافظي على لونها وطعمها»

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتحرص العديد من الأمهات على تخزين اللحوم، ما يجعلهن يبحثن عن الطرق الصحيحة للتخزين؛ لتظل اللحوم كأنها طازجة دون حدوث أي تغيير، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لتخزين اللحوم.

أفضل طريقة لتخزين لحوم العيد

خطوات بسيطة يجب على الأمهات اتباعها عند تخزين اللحوم الطازجة على خطى الشيف شربيني، التي قدمها عبر برنامجه على قناة «سي بي سي» سفرة، قائلا إنه يجب في البداية أن نقوم بغسيل اللحوم بشكل جيد، وبعد ذلك نضعها في كيس للتخلص من الدماء، وتشطف جيدا بالماء النظيف.

شطف اللحوم وتصفيتها

وبحسب الشيف شربيني؛ بعد شطف اللحوم نقوم بتركها لعدة دقائق قبل حفظها في الفريزر، ثم توضع في كيس بلاستيكي نظيف على رف منفصل في الفريزر بعيدا عن الأطعمة الأخرى، وذلك لعدم وصول دمائها إلى الأطعمة الأخرى.

تخزين اللحوم في الفريزر

هناك بعض النصائح التي يجب على الأمهات اتباعها عند تخزين اللحوم، منها عدم وضع أي ملح عليها قبل التجميد، ويفضل تبريد اللحوم فور تقطيعها حتى لا تتعرض للتلوث بالميكروبات.

طريقة عمل الريش البتلو

ريش

بصل

ثوم

خل

زعتر

سكر

طماطم

ملح فلفل أسود

زيت

بهارات

روزماري

كمون

فلفل أخضر

مستردة

خطوات التحضير