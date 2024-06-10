«الأرصاد»: توقعات بموجة حر جديدة.. والذروة الجمعة والسبت المقبلين

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حال الطقس وتوقعات بوجود موجة حر جديدة، موضحة أنه جرى التنوية عن بداية موجة شديدة الحرارة وتبدأ من غدا الثلاثاء، وتبدأ بارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة في معظم المحافظات.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن درجة الحرارة غدا الثلاثاء ترتفع عن اليوم، بمعدل درجتين، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، مؤكدة أنه يبدأ التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية شديدة الحرارة، القادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، وهي شديدة الحرارة ومرتفعة في قيم درجات حرارتها.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يؤثر على المحافظات امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة، مشددة على أن ذورة موجة الحر تكون يومي الجمعة والسبت المقبلين، ومن المتوقع أن تصل العظمى لـ43 درجة مئوية.