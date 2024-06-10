طقس وقفة عرفة وعيد الأضحى 2024.. الحرارة تصل إلى 48 درجة مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الأيام المقبلة، خلال الفترة من الثلاثاء 11 يونيو حتى الأحد 16 من الشهر نفسه؛ إذ تشهد البلاد موجة حارة وارتفاعا شديدا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على السواحل الشمالية، ومعتدلا ليلا على أغلب الأنحاء، ومائلا للحرارة على جنوب «سيناء، والصعيد».

وتوقعت «الأرصاد» أن تتعرض البلاد لشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، القريبة من المسطحات المائية، ويعقبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ارتفاع شديد في درجات حرارة وقفة عرفة وعيد الأضحى

وبالنسبة لحالة طقس وقفة عرفة وعيد الأضحى 2024، فإنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا؛ إذ تصل الموجة الحارة ذروتها يوم وقفة عرفة لتسجل العظمى 48 درجة مئوية على إقليم الصعيد، بينما تسجل 43 مئوية على القاهرة الكبري، وفي عيد الأضحى 2024 يسجل إقليم الصعيد 47 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى 39 درجة مئوية.

درجات الحرارة أيام وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، والتي تأتي على النحو التالي:

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 44 والصغرى 27 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 48 والصغرى 32 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 32 درجة مئوية.