حالة الطقس غدا.. موجة حارة جديدة والعظمى تصل إلى 42 درجة مئوية

تضرب موجة شديدة الحرارة البلاد بداية من غدٍ الثلاثاء، تصل معها درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية على بعض المناطق، وتستمر حتى بداية فصل الصيف رسميا الموافق 20 يونيو الجاري، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإليكم تفاصيل حالة الطقس غدا.

ارتفاع درجات الحرارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء بشكل تدريجي، كبداية للموجة الحارة التي تضرب مختلف أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، وتضرب حركة الرياح بعضا من المناطق خلال فترات متقطعة.

وترتفع درجات الحرارة غدًا على القاهرة الكبرى، لتصل إلى 38 درجة مئوية، في حين تصل على شمال الصعيد وجنوب سيناء إلى 39 درجة، وعلى جنوب الصعيد تصعد إلى 42 درجة مئوية، وتكون على باقي الأنحاء كالتالي:

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.