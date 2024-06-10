سفير مصر السابق بإسرائيل: غانتس عانى من التجاهل في مجلس الحرب

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ بيني غانتس انضم لحكومة الطوارئ الإسرائيلية في 11 أكتوبر 2023، بعد 14 يوما من طوفان الأقصى، وانضمت معه مجموعة من حزبه بواقع 10 شخصيات.

سالم: جرى تجاهل غانتس في مواقف كثيرة

وأضاف «سالم»، في حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «منذ 11 أكتوبر وحتى أمس، جرى تجاهل غانتس في أمور ومواقف كثيرة، وكان يجري التعامل معه على أنه منافس لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، ويحصل على أعلى عدد من الأصوات في استطلاعات الرأي، وكان ملحقا عسكريا في الولايات المتحدة».

وأوضح سفير مصر السابق لدى إسرائيل: «هذه الخلفية العسكرية لم يستفاد منها بشكل معين، ويمكن القول بأن الحكومة الإسرائيلية هي السابعة والثلاثين، وفي انتخابات الحكومة الرابعة والثلاثين فاز غانتس مع نتنياهو، على أن يكون نائبه، ويحصل كل منهما على رئاسة الحكومة لمدة سنتين».

لا اختلاف بين اليمين الليبرالي واليمين المتطرف

وتابع عاطف سالم: «بعد مرور سنتين على تشكيل الحكومة، حلّ نتنياهو الحكومة ومنع غانتس من الاستمرار رئيسا لها، ورغم بعض الاختلافات بينهما، فإنه لا اختلاف بين اليمين الليبرالي واليمين المتطرف، فالأولويات لليمين ثابتة، من حيث القضاء على حماس، وعدم جعل غزة مصدر تهديد واستعادة الرهائن، لكن الاختلافات بينهما تكمن في ترتيب هذه الأولويات، والخلاف الأساسي يكمن في تجنيد الحريديم، لأن نتنياهو يصر على عدم تجنيدهم، وغانتس يرى أنه يجب تجنيدهم».