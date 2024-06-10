أطول موجة حارة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تسبب ارتفاعات غير مسبوقة في الحرارة حتى عيد الأضحى | عاجل

لم تنتهِ الكتل الهوائية الحارة التي تهدد طقس القاهرة، ولا صوت يعلو فوق معرفة الحالة الجوية لطقس عيد الأضحى الذي يدخل ضمن موجة شديدة الحرارة، تعكر صفو الأسر التي شكَّلت بالفعل جدولًا للخروجات وقضاء عطلة ممتعة، لذا؛ نستعرض الإجابة على السؤال الأكثر تداولًا الآن، هل تصل الحرارة في طقس العيد لمستويات غير مسبوقة؟، بحسب تصريحات خاصة من الدكتور محمود القياتي، العضو الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن».

ارتفاعات لدرجات الحرارة في طقس العيد

يقول «القياتي» إن البلاد تشهد تغيرا في مصادر الكتل الهوائية والتأثر بالكتل القادمة من المناطق الصحراوية درجات حرارتها مرتفعة، ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وارتفاع درجات الحرارة على طول عمود الهواء، وبالنسبة لطقس العيد سيكون ضمن الموجة شديدة الحرارة وتشهد أيام العيد ارتفاعات شديدة، لكن الذروة تكون من الخميس إلى السبت تصل الحرارة إلى 43 درجة على القاهرة وتكون أشد من السابقة التي سجلت القاهرة فيها 41 مئوية.

أما عمود الهواء الساخن، فهي ظاهرة تحدث بسبب الإشعاع الشمسي، حيث تسخن طبقات الهواء الملامسة للأرض في المنطقة المناسبة وترتفع إلى أعلى عندما يتجمع فيها كمية كبيرة من الهواء الدافئ، وله أكثر من نوع كالتالي:

عمود دافئ خرطومي

عمود دافي تجمعي

وللخروجات في عيد الأضحى، نصح الدكتور محمود القياتي بالابتعاد عن وقت الظهيرة الذي يسجل أعلى درجات الحرارة، أي من الـ 1 ظهرًا إلى 4 أو 5 العصر، ويجب الخروج ليلًا في الأماكن المفتوحة أو المكشوفة، بسبب انكسار الحرارة وتلطيف الأجواء ويفضل الخروج بالقرب من الأماكن النيلية أو السفر للأمكان الساحلية: «حتى لو ارتفعت الحرارة في الأماكن الساحلية هتكون الأجواء ألطف من القاهرة والصعيد اللي متوقع يسجل 48 درجة مئوية».

أفضل الأماكن الساحلية في العيد

وتعد شواطئ الإسكندرية واحدة من أفضل الأماكن لخروجات العيد في الطقس الحار، مثل شاطئي المندرة والأنفوشي، والشواطئ العامة بتذكرة دخول بـ5 جنيهات، بحسب تصريحات سابقة من محمد سعد، الخبير السياحي بالإسكندرية لـ«الوطن».

الساحل الشمالي، الذي يعتبر الوجهة الأولى للمصريين في فصل الصيف.

الجونة، وهي منتجع سياحي يقع بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

شرم الشيخ، وهي بحسب تصريحات من عبد الحميد عزت أحد العاملين في الفنادي السياحية هناك، لـ«الوطن» تشهد إقبالًا كبيرًا للمواطنين في الأجواء الحارة.