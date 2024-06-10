موجة حارة شديدة تنتظر المصريين.. 7 تحذيرات مهمة لتجنب 3 مشكلات صحية

ارتفاع ملحوظ شهدته درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع قرب بداية فصل الصيف وتعرُّض البلاد لأكثر من موجة حارة، وعلى الرغم من حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قبل عدة أيام، إلا أن الأيام المقبلة ستشهد سخونة الطقس مرة أخرى، إذ تتعرض البلاد لموجة حارة شديدة، تمتد إلى 9 أيام، حسب توضيح «الأرصاد»، فكيف يمكن تجنب خطورة هذا الطقس الحار؟

7 نصائح مهمة لتجنب خطورة الطقس الحار

لتجنب خطورة ارتفاع درجات الحرارة وما يمكن أن ينتج عنها من مشكلات صحية، مثل الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، قدم الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، خلال حديثه لـ«الوطن»، بعض النصائح المهمة التي يجب الانتباه لها ومراعاتها في ظل الطقس الحار، وهي:

1- تجنُّب التعرُّض المباشر لأشعة الشمس، لا سيما لمن يعانون من أمراض ترفع درجة حرارة الجسم.

2- تقليل تناول الشاي والقهوة؛ إذ يقللان نسبة الأملاح في الجسم.

3- حماية الأطفال من الطقس الحار؛ كونهما أقل مقاومة.

4- شرب المياه بكميات كافية.

5- تجنُّب البقاء في الأماكن سيئة التهوية.

6- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة.

7- الاهتمام بأدوية السيولة بالنسبة لمرضى القلب.

أطوال موجة حارة

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد موجة حارة شديدة، بداية من الثلاثاء 11 يونيو، وتستمر لمدة 9 أيام، ليسود طقس شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، وتضرب حركة الرياح بعضًا من المناطق خلال فترات متقطعة، كما تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية على بعض المناطق.