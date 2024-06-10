مصاريف المعهد العالي للهندسة 15 مايو والأوراق المطلوبة للتقديم

يعد المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو، من أبرز المعاهد المصرية حيث يهدف إلى إعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في سوق العمل، ومن خلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» أهم التفاصيل عن المعهد العالي للهندسة، والمصاريف وأقسام والأوراق المطلوبة للتقديم، للعام الدراسي 2024-2025.

أقسام المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

ويضم المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 3 أقسام، هي:

1- قسم الهندسة المدنية.

2- قسم الهندسة المعمارية.

3- قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

مصاريف المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو للعام الدراسي 2024

وحسبما ذكرت مصادر مسؤولة بالمعهد، فإن إجمالي مصاريف المعهد للعام الجديد2024-2025 سوف تبلغ 17750 جنيها وهي على النحو التالي:

- مصاريف دراسية: 16900 جنيه.

- مصاريف إضافية: 600 جنيه.

- إجمالي المصروفات: 17500 جنيه.

نظام الدراسة بالمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

تبلغ مدة الدراسة بالمعهد 5 سنوات جامعية، وتنقسم إلى فصلين دراسيين منها سنة إعدادية، ويمنح من يجتازها درجة البكالوريوس في شعبة التخصص، كما يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التي تقرها لجنة القطاع المُختصة، وتخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالي.

تنسيق المعهد العالي للهندسة 15 مايو

1- الثانوية العامة الشعبة الهندسية، وما يُعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، حسب تنسيق العام 2024.

2- الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات بحد أدنى 75 %، من مجموع المواد النظرية.

3- دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 70%، من المجموع الكلي للدرجات.

4- المعاهد الفنية الصناعية بحد أدنى تقدير جيد جدا.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد العالي للهندسة بمدينة 15

- أصل بطاقة الترشيح.

- أصل شهادة المؤهل + صورة منها.

- أصل شهادة الميلاد + صورة منها.

- 12 صورة 4 في 6 خلفية بيضاء.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور البالغين 19 عام.

- إيصال غاز أو كهرباء أو تليفون بعنوان السكن.

- كشف نظر حديث للطالب.