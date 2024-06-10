مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس 2023- 2024

ينتظر طلاب الثانوية العامة قسم علمي تخصص رياضة للعام الدراسي الجاري 2024 - 2025 فور إعلان النتيجة، الإعلان عن مصروفات الكليات والمعاهد العليا وطرق سدادها.

ويهدف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس إلى إعداد وتكوين كوادر هندسية جديدة قادرة على أن تواكب التطور التكنولوجي العالمي المستمر، وإعداد مهندسين قادرين على التنافس في سوق العمل الجماعي، وقادرين على الابتكار لتوفير احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

مصروفات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، قيمة مصروفات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس للعام الدراسي 2023 - 2024.

وبلغت مصروفات شعبة الهندسة الكهربائية 12 ألفا و155 جنيها، ويتم دفع المصروفات الإضافية التي تصل إلى 537 جنيها، ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب سداده 12692 جنيها.

ووصلت مصروفات شعبة الهندسة المدنية 12155 جنيها، ويتم دفع المصروفات الإضافية التي تصل إلى 537 جنيها، ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب سداده 12692 جنيها.

وبلغت مصروفات شعبة الهندسة المعمارية 12155 جنيها، ويتم دفع المصروفات الإضافية التي تصل إلى 537 جنيها، ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب سداده 12692 جنيها.

شعب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس

وتستعرض «الوطن» أقسام معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة الكائن في منطقة التجمع الخامس بـ القاهرة الجديدة كالتالي:

- شعبة الهندسة الكهربائية والتي يتفرع منها الآتي:

هندسة الحسابات والنظم.

هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

هندسة القوى الكهربية.

هندسة الإلكترونيات الصناعية.

شعبة الهندسة المدنية

شعبة الهندسة المعمارية.​​​​​​​

شروط الالتحاق بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

- حصول الطالب المتقدم على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

- حصول الطالب المتقدم على شهادة الثانوية الصناعية لنظام 3 سنوات.

- حصول الطالب المتقدم على دبلومة الصناعية لنظام الخمس سنوات خرجيين المعاهد الفنية الصناعية.

الأوراق المطلوبة للقبول بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

- أصل شهادة المؤهل الحاصل عليه الطالب المتقدم.

- أصل شهادة الميلاد للطالب المتقدم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للمتقدم.

- الموقف من التجنيد للطلبة الذكور لمن بلغ 18 سنة.

- نموذج 2 جند.

- 6 صور شخصية حديثة 4×6.