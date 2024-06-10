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استشاري تغذية يكشف عن أطعمة تساعد طالب الثانوية العامة على استرجاع المعلومات

كتب:

منار مجدي
05:11 م | الإثنين 10 يونيو 2024
الدكتور محمد حلمي

الدكتور محمد حلمي

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري تغذية علاجية، إن طالب الثانوية العامة على مدار العام يقوم بإدخال المعلومات في الذاكرة، موضحا أنه يحتاج أثناء الامتحان إلى استرجاع هذه المعلومات، مؤكدا أن صحة الطالب وتغذيته تساعد بنسبة كبيرة في استرجاع المعلومات؛ فالطعام جزء لا يتجزأ من صحة الجسم بوجه عام والمخ بوجه خاص.

التغذية الصحيحة لطلاب الثانوية العامة

وأضاف «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، أن الأطعمة التي لونها أخضر مثل الملوخية والجرجير غنية بفيتامن k، موضحا أنه مهم جدا لتنشيط الدورة الدموية ومنع التجلط الذي يصل إلى المخ، ويؤثر على ذاكرة الطالب.

أهمية طبق السلطة

وأشار إلى أن الملوخية بها 30 عنصرا منها 15 عنصرا تساعد على تقوية ذاكرة المخ، موضحا أنها بها الكثير من الفيتامينات مثل A وK وC، التي تعمل على تنشيط ذاكرة المخ، بالإضافة إلى أنها مليئة بالكثير من المعادن مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم، مشددا على ضرورة توافرها في طبق السلطة.

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