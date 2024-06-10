رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبيرة تربوية توضح أهمية بداية امتحانات الثانوية العامة بشكل إيجابي

كتب:

منار مجدي
06:56 م | الإثنين 10 يونيو 2024
برنامج اليوم

برنامج اليوم

قالت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، إن البداية الإيجابية في امتحانات الثانوية العامة اليوم، لها تأثير إيجابي كبير على باقي امتحانات المواد الدراسية.

أهمية بداية امتحانات الثانوية العامة وقوة تأثيرها على الطالب

وأضاف «عبد الرؤوف»، عبر تطبيق «زوم»، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت: «لو الطالب من أول يوم واجه مشكلات وقلق في امتحانات الثانوية العامة، يتوتر ويخاف لباقي المواد مهما كانت المادة التي بعدها سهلة»، موضحة أن اللاوعي عند هذا الطالب يؤثر بالسلب على باقي امتحاناته.

تنظيم امتحانات الثانوية العامة هذا العام

وأشارت إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، تأتي في شكل منظم جدا، ما أعطى للطالب الكثير من الراحة النفسية قبل بدء الامتحان، موضحة أن هذا أثر بالإيجاب على حلهم داخل اللجنة، مشيرة إلى أنه حتى التفتيش جاء بشكل هادئ لا يضغط على الطالب.

اقرأ المزيد:

مدارس التمريض بدائل الثانوية العامة في المنوفية.. وظيفتك مضمونة

استشاري تغذية يكشف عن أطعمة تساعد طالب الثانوية العامة على استرجاع المعلومات

مدربة مهارات حياتية لـ«الطلاب»: الثانوية العامة ليست نهاية المطاف

خبير تربوي يوضح أهمية الخريطة الذهنية لطالب الثانوية العامة.. 3 نصائح مهمة

معنى الكلالة يبحث عنها طلاب الثانوية العامة.. مدرس لغة عربية يوضح
بقلم منار مجدي