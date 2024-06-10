خبيرة تربوية توضح أهمية بداية امتحانات الثانوية العامة بشكل إيجابي

قالت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، إن البداية الإيجابية في امتحانات الثانوية العامة اليوم، لها تأثير إيجابي كبير على باقي امتحانات المواد الدراسية.

أهمية بداية امتحانات الثانوية العامة وقوة تأثيرها على الطالب

وأضاف «عبد الرؤوف»، عبر تطبيق «زوم»، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت: «لو الطالب من أول يوم واجه مشكلات وقلق في امتحانات الثانوية العامة، يتوتر ويخاف لباقي المواد مهما كانت المادة التي بعدها سهلة»، موضحة أن اللاوعي عند هذا الطالب يؤثر بالسلب على باقي امتحاناته.

تنظيم امتحانات الثانوية العامة هذا العام

وأشارت إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، تأتي في شكل منظم جدا، ما أعطى للطالب الكثير من الراحة النفسية قبل بدء الامتحان، موضحة أن هذا أثر بالإيجاب على حلهم داخل اللجنة، مشيرة إلى أنه حتى التفتيش جاء بشكل هادئ لا يضغط على الطالب.