تحذير من الإفراط في استخدام هذه الكريمات.. تسبب الإصابة بمرض خطير

منتجات العناية بالبشرة وعلاج مشكلات الجلد التي يلجأ إليها الكثيرون خاصة خلال فصل الصيف وما يصاحبها من أعراض تسبب الحكة والبقع الحمراء، قد تكون سببا في الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة، خاصةً عند احتوائها على الكورتيزول الذي يحولها إلى سلاح ذي حدين.

أضرار الكريمات التي تحتوي على الكورتيزول

كريمات الاسترويدات أو الكورتيزول الموضعية تساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية الخطيرة مثل الأكزيما والصدفية، بالإضافة إلى علاج الالتهابات لما لها من قدرة على التغلغل إلى مسامات الجلد الدقيقة والتأثير على الأعضاء الداخلية للجسم، لكن زيادة الاعتماد عليها كحل فعال دون استشارة الطبيب يعرضك للخطر بحسب الدكتورة هند سعد استشاري الأمراض الجلدية، التي أوضحت في حديثها لـ«الوطن» أن الإفراط في استخدام مراهم الكورتيزول يؤثر على نشاط الغدد الكظرية الموجودة فوق الكليتين، والتي تنتج ذلك الهرمون الذي يعمل على تقليل علامات الأمراض الالتهابية، مثل التهاب المفاصل والربو، إضافةً إلى تثبيط جهاز المناعة، بما يجعل الجسم عُرضةً للأمراض الخطيرة.

مرض خطير تسببه كريمات الكورتيزول

الأعراض الأكثر شيوعا للإفراط في استخدام كريمات الكورتيزول تتمثل في ترقق الجلد وظهور بقع بيضاء، بالإضافة إلى تمدد الأوعية الدموية والإصابة بالأمراض الطفيلية، لكن من الممكن أيضاً أن تُعرضك لما يسمى بمرض أديسون وهو مرض نادر يحدث عندما ينتج الجسم كميات غير كافية من هرمون الكورتيزول، وفقاً لموقع «مايو كلينك» الذي حدد أعراضه فيما يلي:

1. التعب الإرهاق الشديد.

2. ضعف العضلات.

3. فقدان الشهية.

4. الشعور الدائم بالعطش.

5. انخفاض الوزن بشكل ملحوظ.

ويزداد الأمر سوءًا عند التعرض لمضاعفات المرض والإصابة بالنوبة الأديسونية، وهي حالة مهددة للحياة تسبب انخفاضا في ضغط الدم ومستوى السكر مقابل ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم؛ الأمر الذي يتطلب رعاية طبية عاجلة.