«الفنية للحج»: السعودية تتخذ إجراءات مشددة ضد أصحاب التأشيرات غير النظامية

كشف إيهاب عبد العال، عضو اللجنة الفنية للحج، عن مصير أصحاب التأشيرات غير النظامية لأداء الحج، موضحًا أن غدا آخر يوم سفر للأفواج وستغلق المطارات، موضحا أن الحجاج وصلوا أماكن إقامتهم في مكة المكرمة بيسر سهولة.

التأشيرات غير النظامية لأداء الحج

أضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع أصحاب التأشيرات غير النظامية بشكل عنيف، لأنهم غير مصرح لهم، وحذرنا مسبقا من هذا الأمر، وللأسف البعض لا يسمع.

وتابع: «السعودية تتخذ إجراءات قانونية عنيفة وشديدة ضد الحاج غير النظامي، لأنه يؤثر على الخدمات المقدمة للحاج النظامي»، محذرًا من ليس لديه تصريح حج، بشأن عدم الصعود لمنى وعرفات، لأنه سيكون هناك إجراءات عنيفة، تصل إلى الترحيل، ومنع دخول المملكة لمدة 10 سنوات.