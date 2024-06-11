5 أسرار في «منيو» ليلة الامتحان.. أطعمة صحية لطلاب الثانوية العامة

الغذاء هو مصدر الطاقة، وسر تركيز طلاب الثانوية العامة في أثناء المذاكرة وحل أسئلة الامتحان، فالعقل يكون بحاجة إلى عناصر غذائية صحية، حتى يستطيع استيعاب المعلومات واسترجاعها وقت الحاجة.

ونقدم في السطور التالية أسرار «منيو» المتفوقين من وجبات غذائية تساعد على التركيز، حسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» قدمتها أخصائية التغذية العلاجية عاليا صلاح، من خلال عدد من الأطعمة المتوفرة، والتي تمد الجسم بعدد لا نهائي من الفوائد الصحية.

أسرار «منيو» ليلة الامتحان

حسب أخصائية التغذية، يجب أن تضيف الأمهات الأسماك مثل السلمون أو التونة أو السردين في النظام الغذائي لأبنائهن خلال فترة الامتحانات، وذلك لأنها مصدر غني بأحماض الأوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على التركيز.

الخضراوات عنصر أساسي في «منيو» ليلة الامتحان؛ إذ تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف، وتساهم في تحسين الذاكرة لدى الأطفال وكبار السن، ومن أشهر الخضروات المفيدة هو البروكلي، وذلك بفضل احتوائه على «فيتامين ك» ومضادات الأكسدة، ويدخل ضمن أشهر الأكلات لتقوية الذاكرة.

التوت

احرصي على أن يحتوي «منيو» ليلة الامتحان على التوت، فهو من أشهر الأكلات التي تقوي الذاكرة؛ إذ يمد الجسم بأكثر من 100% من الاحتياج اليومي للجسم من فيتامين ك.

الأكلات التي تحتوي على الزنك:

يجب تناول البيض، فهي أساسية في منيو ليالي امتحانات الثانوية العامة، لأنه غني بعدد من العناصر المهمة للإشارات العصبية، وتبعد نقص المغنيسيوم وبعض الأمراض مثل الصداع النصفي أو الاكتئاب أو الصرع.

ومن الأكلات المهمة هي المكسرات التي تحتوى على العديد من العناصر الغذائية، مثل الدهون الصحية ومضادات الأكسدة وفيتامين هـ، ولذلك من الشائع تناول المكسرات كأكلات تقوي الذاكرة لكبار السن.

أهمية الطعام لطلاب الثانوية العامة

الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي بطب الأزهر، قدمت نصائح للأمهات بخصوص «منيو» ليلة الامتحان، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلة: «في ليلة الامتحان المفروض الطلاب ياكلوا أكلات خفيفة طول الفترة دي، عشان ميضغطوش على القولون العصبي، كل يوم أكل خفيف عشان أعصابهم مشدودة وضاغطة على القولون، بلاش أكل من بره عشان ميبقاش في أي ميكروبات ويدخلوا في نزلات معوية، كمان مينفعش ينزلوا الامتحان من غير فطار، لازم يفطروا حاجات بسيطة، وياكلوا حاجات فيها سكر زي معلقة عسل أو شكولاتة».