3 أكلات سهلة وسريعة لغداء يوم الخميس.. أطباق متنوعة واقتصادية

اختيار أكلات سهلة التحضير على الغداء يوم الخميس، شيئا مهما تحرص عليه الأمهات، مع مراعاة أن تكون وصفات ذات قيمة غذائية عالية في نفس الوقت، لذا نستعرض وصفات شهية وسهلة التحضير من المطابخ العالمية والعربية، وفقًا لما قدمه الشيف شربيني عبر قناة «سي بي سي سفرة».

صينية البطاطس بالفراخ

صينية البطاطس من أشهر الوجبات في الوطن العربي، ولها كثير من المحبين من الكبار والصغار، وتفضلها الأمهات، لأنها وجبة سهلة التحضير يمكن تجهيزها في أسرع وقت، سواء في الفرن أو بدونه.

المقادير:

أوراك دجاج أو دجاج مقطع

بطاطس

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغير بهارات مشكلة

ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرةزيت

ملعقة كبيرة زبدة

عصير ليمون

عصير طماطم

خضار مقطعة اختياري

خطوات التحضير:

- قشري البطاطس واغسلي وقطعي شرائح متوسطة الحجم، وتبلي البطاطس بالملح والزبدة، وضعيها في صينية الفرن، تبلي الدجاج بالبهارات والزيت والليمون والثوم، وضعي الدجاج في الصينية فوق البطاطس، ووزعي الفراخ والبطاطس، وضيفي ربع كوب ماء ساخن في الصينية، وادخليها إلي الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة، وبعدها على درجة حرارة 190 درجة، واتركيها لمدة ساعة حتى ينضج الدجاج، وقدمها مع السلطة أو الأرز حسب رغبتك.

المسقعة

المسقعة من الوصفات التي يٌفضلها الجميع، وهي طبق سهل التحضير وسريع، يحتوي على عناصر غذائية عدة وتعتبر وجبة كاملة دسمة موفرة.

المكونات:

باذنجان رومي

فلفل عصير طماطم

ثوم مفروم

خل

طماطم مبشورة

سكر

ملح

فلفل

كمون

زيت

- صفي الباذنجان والفلفل بعد غسلهما، واقلي الباذنجان والفلفل الرومي والبطاطس في زيت ساخن في مقلاة عميقة حتى يصبحوا ذهبيين ومقرمشين، بعد القلي صفي الباذنجان والفلفل الرومي والبطاطس من الزيت، ضيفي الطماطم والخل والملح والفلفل والكمون وعصير الطماطم، وحمري أصابع البطاطس، رصي شرائح الباذنجان في صينية بايركس، مع الفلفل الرومي والبطاطس المحمرة، ادخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل الشاورما

الشاورما إحدى الوصفات التي تهم كثير من الأمهات، لسهولة تحضيرها في المنزل بوصفات ومقادير اقتصادية.

المقادير:

نصف كيلو من صدور وأوراك الدجاج مقطعة شرائح رفيعة.

ثومية.

عيش تورتيلا أو رقاق طري.

ولتتبيلة الشاورما:

سكر.

بابريكا.

نصف كوب خل.

زعتر.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

حبهان بودر.

زنجبيل.

شرائح طماطم.

شرائح فلفل رومي.

شرائح بصل.

سمنة.

قطعة فحم.

- ضعي شرائح الدجاج في بولة مع البهارات والخل وغطي الدجاج جيدًا، وضعيه في الثلاجة، ضعي الزيت في طاسة ساخنة، وضيفي الشاورما وافرديها جيدًا، وقلبيها حتى تنضج تمامًا وتتحول للون الذهبي، وحمري البصل وقلبيه جيدًا، ضيفي إليه الخضروات، وادهني العيش بالثومية وضعي الشاورما ولفيها، وحمصيها في طاسة ساخنة حتى يتحول لونها للذهبي.