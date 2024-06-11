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عصام السيد: تغيير الهوية سبب ثورة المصريين في 30 يونيو

كتب:

محمد عزالدين
01:17 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
المخرج عصام السيد

المخرج عصام السيد

قال المخرج عصام السيد، إنّ المصريين في ثورة 30 يونيو ثاروا من أجل هويتهم، وليس من أجل الأكل والشرب.

أسباب ثورة 30 يونيو 

وأضاف «السيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «شعروا أن طبيعة المصريين تتغير، ويُفرض عليهم طبيعة أخرى، وبالتالي كانت هذه الثورة ثورة فكرية وثقافية في الأساس».

وتابع: «الاتجاه في ثورة 30 يونيو أن الناس كانت تحاول الحفاظ على طبيعتها ونمط حياتها، ولا تحافظ على أكل عيشها فقط».

وأشار إلى أنه لديه هواية القراءة في التاريخ إلى جانب الإخراج المسرحي، متابعًا: «كنت أقرأ عن جماعة الإخوان، خصوصًا أنه كان هناك نوعًا من التعاطف مع الجماعة قبل 25 يناير».

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