عصام السيد: الجماعات المغلقة قائمة على الطاعة وعدم التفكير

قال المخرج عصام السيد، إن الجماعات المغلقة الإسلامية، قائمة على الطاعة العمياء المطلقة.

الطاعة العمياء في الجماعات المغلقة

وأضاف «السيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «الطاعة تجعلك لا تفكر خارج الصندوق أبدًا، يجب أن تفكر داخل الصندوق، واحد زائد واحد يساوي اثنين».

وتابع: «يشعرون في تلك الجماعات أن التفكير عيب، ميصحش يفكر هو عنده الحلول جاهزة، في حد تاني يفكر له وهو يسمع الكلام، قال فلان كذا يبقى هو كذا».

واختتم: «حتى الخلافات الفقهية عندهم محسومة، هناك مذاهب وخلافات فقهية كثيرة جدًا لأنه تفسير بشري لدين سماوي، لكن هم معندهمش كدة التفسيرات بتاعتهم هي المستقرة والثابتة ولا يجوز مناقشتها».