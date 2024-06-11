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«الأرصاد» تحذر: اليوم بداية موجة جديدة شديدة الحرارة تستمر لمدة أسبوع

كتب:

منار مجدي
09:06 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم بداية موجة جديدة شديدة الحرارة، مستمرة لمدة أسبوع على الأقل، تبدأ بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية.

ارتفاع قيم درجات الحرارة

وأضاف «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين وهالة الحملاوي، أن اليوم سترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين عن الأمس على كافة مناطق الجمهورية، موضحا أن القاهرة بالأمس سجلت 36 درجة مئوية، وشمال الصعيد بدأ يسجل 37 درجة مئوية وجنوب الصعيد 40 درجة مئوية، في حين أن العظمى على القاهرة اليوم 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، تصل إلى 42 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

وأكد «الطقس من اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء عدا السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، درجات الحرارة فيها 32 درجة مئوية».

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