دراسة جديدة بشأن مد الخط السادس للمترو حتى التجمع

كشف الدكتور طارق جوليلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل جديدة بشأن الخط السادس للمترو، موضحاً أنَّ الخط يوفر وسيلة نقل ذكية خضراء صديقة للبيئة، ويمتد من الخصوص حتى المعادي.

وسائل النقل الجماعي

وقال «جويلي» في تقرير له، أنَّه يُجرى حالياً دراسة امتداد الخط السادس للمترو من المعادي تجاه التجمع للربط مع المونوريل الذي يُعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الجاري تنفيذه أيضاً، وذلك عند المستشفى الجوي، ويمتد جنوباً لمحطة محمد نجيب للربط مع القطار الكهربائي السريع.

وأكّد أنَّ الهيئة حريصة على تنفيذ خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي، موضحاً أن الخط السادس سيخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية وسيسهل حركة تنقل المواطنين خاصة مع ربطه بالمونوريل والقطار الكهربائي السريع.

تنفيذ محطة محمد نجيب

وأشار إلى تقدم أعمال تنفيذ محطة محمد نجيب خاصة الأعمال الإنشائية بداية من منسوب التذاكر والرصيف والغرف الفنية، مؤكّداً أنَّ المحطة ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، إذ يتمّ تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة.

ونوه إلى أنّّ الهيئة تنفذ أكثر من مشروع في الوقت الحالي، مثل مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، ومشروع المونوريل «شرق وغرب النيل» ومشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة وأخيراً المرحلة الثالثة والرابعة للقطار الكهربائي الخفيف.