تداول 73 ألف طن و953 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت نحو 11 سفينة، وجرى تداول 73 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و953 شاحنة و410 سيارات وشملت حركة الواردات 36 ألف طن بضائع، 538 شاحنة و371 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37 ألف طن بضائع، و415 شاحنة و39 سيارة.

تصدير فوسفات إلى الهند

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة «EUR OSCAR» وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، والعبارة الرياض، بينما تغادر السفينة «MARIAM» على متنها 29 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي «ALCUDIA EXPRESS»، أمل والحرية 2 وغادرت ثلاث سفن وهي الرياض ، بوسيدون اكسبريس وأمل.

كما تم تداول 3850 طن بضائع و404 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، كوين نفرتيتي وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3025 راكبا بموانيها.