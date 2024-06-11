ماذا قال إبراهيم حسن على لقطة شهيرة جمعته بشقيقه في مباراة بوركينا؟

في مباراة مصر وبوركينا فاسو التي بدأ بها المنتخب المصري أولى مباراياته في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وثقت عدسات الصحف لقطة لا إرادية جمعت التوأم حسام وإبراهيم حسن عبر مقطع فيديو متداول، ظهر فيها الشقيقان يحاولان ركل كرة قدم بشكل وهمي، انتشر الفيديو كالنار في الهشيم بعد المباراة، وفي الساعات القليلة الماضية علّق الكابتن إبراهيم حسن على الفيديو في تصريحات لبرنامج «ملعب أون سبورت».

أول تعليق من إبراهيم حسن على لقطة تجمعة بشقيقه

علق الكابتن إبراهيم حسن على لقطة بوركينا فاسو الشهيرة، في مقطع فيديو وثق حركة لا إرادية جمعته بشقيقه، ظهر فيها الشقيقان وكأنهما يركلان كرة قدم وهمية عندما اندمج مدرب الفراعنة حسام حسن خلال متابعة المباراة قائلًا: «لقطة طبيعية جدًا اتفاجئت بيها مش فاكر حصلت امتى وازاي، بس بطبيعة إنك لاعيب كورة بتبقى حواسك كلها وذهنك مع الكورة في الملعب فاول أو خطر عليك أو كورة هتجيبها جون».

إبراهيم حسن: «طبيعي إحنا تؤام»

وأوضح كابتن إبراهيم حسن السبب في أداء نفس الحركة في نفس الوقت، قائلًا:«انا اتفاجئت بيها احنا لو قاصدين نعملها مع بعض مش هتطلع كدا بس هي جيبنات بقى توأم زي ما أنت عارف».

وبحسب موقع«psychologytoday» الذي أشار أن التوأم يختار أشياء حياتية متشابهة، ويظهرون تفاعلات مماثلة بسبب وراثة السمات؛ إذ تساهم الجينات في كل شيء، بدءًا من تفضيلات الطعام وحتى اختيار المهنة.