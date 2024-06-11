حيل لوضع مكياج ثابت خلال درجات الحرارة المرتفعة.. «حافظي على نضارة بشرتك»

خلال فصل الصيف تحرص الفتيات على الاهتمام بمظهرن، لكن ثبات المكياج خلال الطقس الحار يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لهن، إذ تريدن الحفاظ على مظهر المكياج ثابتا دون أن يتسبب في ظهور البثور والحبوب بسبب درجات الحرارة العالية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» لكِ نصائح وحيل تساعدك في ثبات المكياج لساعات طويلة خاصةً خلال ساعات النهار، وفقًا لما نشرته مجلة «vogue».

اعتمدي مستحضرات التجميل المقاومة للماء

قبل تطبيق المكياج اليومي حضري بشرتك لمستحضرات التجميل من خلال تنظيف البشرة بالغسول المناسب ووضع الروتين الخاص، بالإضافة إلي اعتماد مستحضرات تجميل مقاومة للعرق والماء، لتقاوم الرطوبة والحر الشديد خلال ساعات النهار، لأنها ستحافظ على مكانها، وخلال تطبيقك لمكياجك خلال أيام الحر الشديد، ركزي على مكياج العين بشكل خاص من خلال اختيار كحل مقاوم للماء، وطبقية بخط رفيع داخل العينين مع تجنب عمل ظلال للعين لأنه سيذوب مع الحر وتبدي العين مظهرها غير مرتب.

ابتعدي عن الكريمات المرطبة المائية

في الأساس الكريمات المرطبة تعمل على زيادة إفراز الدهون في الوجه، خاصةً الكريمات ذات القاعدة المائية، لذا تجنبي استخدام الكريم المرطب عند وضع المكياج، لكن يجب عليكي الحرص على وضع كريم الواقي للشمس، حسب نوع بشرتك.

وفي حال وضع المكياج خلال فترة النهار أو درجات الحرارة العالية، تجبني الفاونديشن خلال الصيف، واكتفي بكريم الأساس، أما إذا لزم الأمر اختاري كريم الأساس المات، ليناسب الأجواء الحارة ومنح بشرتك مظهرا خاليا من الشوائب، وعدم اختيار كريم أساس كريمي أو سائل لمنع ظهور أي خطوط على بشرتك.