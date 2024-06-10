افتتاح موسم الصيف للعام الثاني على التوالي بشمال سيناء

أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، افتتاح موسم الصيف للموسم الجديد، للعام الثاني على التوالي بعد عودة الحياة لطبيعتها بالمحافظة.

الترويج لموسم الصيف بمبادرة صيف شبابنا

جاء ذلك خلال مبادرة «صيف شبابنا» التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة العريش للترويج لموسم الصيف، على ساحل البحر بالعريش، بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، وأكد المحافظ أن شمال سيناء مستعدة لاستقبال المصيفين من أبناء المحافظات الأخرى.

شوشة يدعو إلى زيارة العريش والاستمتاع بطبيعتها

ودعا المحافظ المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية إلى زيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الساحرة وشواطئها الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأشار المحافظ إلى تقسيم شاطئ البحر إلى عدة قطاعات، وتوفير المنقذين في كل قطاع للحد من حالات الغرق خلال فصل الصيف.

من جانبه، أكد إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، قيام المديرية بتوفير المنقذين على طول ساحل البحر في مدينة العريش، بدعم من وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.

وأضاف عبد الوهاب، أن انطلاق المبادرة تضمَّن عددا من الفقرات الفنية والمباريات الرياضية في مختلف اللعبات الرياضية والترفيهية على رمال ساحل البحر بالعريش.

مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال مدة الصيف

وأشار إلى أن مبادرة «صيف شبابنا»، منصة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال مدة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمَّن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر والتفاعل الاجتماعي وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في المجتمع، وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني.