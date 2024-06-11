الكشف على 1473 مواطنا في قافلة طبية بالمنيا.. علاج مجاني ومتابعة بالمستشفيات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كشف طبي على 1473 موطنا

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، خلال يومى 8 و9 من يونيو الجارى، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1473 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

تخصصات القافلة الطبية

أوضح وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 299 حالة جراحة، 408 حالات أطفال ،234 باطنة، 105 نساء، 65 أسنان، 209 جلدية، 57 تنظيم أسرة، وإجراء 189 تحليلاً متنوعا، 3 حالات موجات صوتية، 3 حالات أشعة عادية، و117 كشف ضغط وسكر، وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ126 حالة، من خلال عيادات متنقلة.