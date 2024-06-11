«مياه القاهرة»: طوارئ في جميع مواقع الشركة استعدادا لعيد الأضحى

أعلن المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لمواجهة مشكلات الشبكات والمحطات خلال عطلة عيد الأضحى، والتأكيد على وجود رؤساء القطاعات ومديري عموم المحطات والشبكات في مواقع عملهم، والاطمئنان على سير العمل والتأكد من عدم حدوث أي مشاكل في أي منطقة على مستوى القاهرة الكبرى، والتأكد من صلاحية المعدات واستعدادها للتحرك الفوري وعدم تأجيل فحص أي شكاوى أو بلاغات للمواطنين.

وأوضح الشيمي أنّه يمكن للمواطن شحن عدادات المياه مسبقة الدفع عن طريق منافذ خدمات فوري، لافتا إلى أنّ الشركة تتيح العديد من قنوات التواصل لتقديم الشكاوى والاستفسارات في أي وقت عبر الخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125.

وأكد استمرار تشغيل قطاعات الشركة الفنية المسؤولة عن التشغيل والصيانة وقطاع المعامل والحملة الميكانيكية والمخازن لضمان جاهزية الشفاطات والمعدات الخاصة بالطوارئ واستعدادها لتنفيذ أي مهام طارئة، واستمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة للشركة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء بالمراكز الآتية.

- مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن 42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح.

- مركز خدمة عملاء الحي العاشر الكائن مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان من شارع الصواف من شارع احمد الزمر – بجوار مسجد الخزان.

- مركز خدمة عملاء السلام الكائن شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو.

- مركز خدمة عملاء المقطم الكائن خلف بلوك 150 من شارع صبحي حسين – من شارع 9 – خلف حي المقطم.

- مركز خدمة عملاء عين الصيره الكائن 1 شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الأنابيب – عين الصيرة.

- مركز خدمة عملاء حلوان الكائن 3 شارع احمد انسى – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء.

- مركز خدمة عملاء الوايلي الكائن 9 شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من أحمد سعيد أمام نادي مياه القاهرة.

- مركز خدمة عملاء مدينة نصر الكائن طريق الاوتوستراد بجوار نادى السكة.

- مركز خدمة عملاء بهتيم الكائن شارع بهتيم العمومي.

- مركز خدمة عملاء الخلفاوى الكائن شارع معمل الألبان الساحل.

- مركز خدمة عملاء المعادي الكائن شارع وادي النيل بجوار شركة الكهرباء.

- مركز خدمة عملاء المعراج وزهراء المعادى الكائن شارع وادي دجلة أمام المسجد الكويتي زهراء المعادي.

- مركز خدمة عملاء الاسمرات الكائن عماره 64 النخيل حي الأسمرات.

- مركز خدمة عملاء مصر الجديدة الكائن 20شارع أسوان من شارع أبو بكر الصديق.

- مركز خدمة عملاء شبرا الخيمة الكائن شارع منتزه محمد علي أمام المعهد الزراعي.

- مركز خدمة عملاء الزيتون وعين شمس الكائن 9 شارع الزيتون نصوح سابقا.

- مركز خدمة عملاء كوتسيكا الكائن 36 شارع 9 ثكنات المعادي.

- مركز خدمة عملاء المرج الكائن 22 شارع زكي الورداني من مؤسسة الزكاة داخل فرع شبكات مياه المرج.