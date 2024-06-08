أماكن مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عددا من الآليات لاستقبال شكاوى الجمهور والعمل على حلها في أسرع وقت.

عناوين مراكز وفروع خدمة العملاء بالجيزة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن 11 مركزا لخدمة العملاء منتشرين على مستوى مدن ومراكز وإحياء الجيزة لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها وهي كالتالي:

- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل أمام الفورسيزون.

– الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر.

- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

– أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزية.

- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

– الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.

طرق تقديم شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر المنشور، إلى أنه يمكن تقديم شكاوى عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» او عبر تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عدادات المياه وعبر تطبيق «واتساب» على الرقم 01221799777، ومن خلال التواصل مع الخط الساخن 125.