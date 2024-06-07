فرصة بديلة للثانوية العامة للبنين.. معلومات عن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

تُعتبر المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، فرصة بديلة للثانوية العامة للبنين 2024، إذ تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من أبناء محافظتي الجيزة والفيوم، والإدارات التعليمية التابعة للقليوبية القريبة من الجيزة، وتوفر فرصة تعليم متميزة تؤهل الطلاب للعمل في مختلف شركات المياه بعد التخرج.

شروط القبول بمدرسة مياه الشرب

تقبل المدرسة طلاب الشهادة الإعدادية الذكور فقط، وفق حسام سامي، وكيل المدرسة، موضحاً أنها مؤسسة تعليمية لتخريج جيل جديد من الشباب مؤهل ولديه المعرفة الكاملة للعمل في شركات المياه: «نُخرج طالباً مؤهلاً تربوياً وفنياً».

وحدد «سامي» في حديثه لـ «الوطن»، آليات القبول بالمدرسة، والتي تتمثل في الحد الأدنى للتنسيق حينما يتم الإعلان عنه، ثم اجتياز الطالب عدد من الاختبارات التحريرية والشفوية في عدد من المواد الأساسية منها اللغة العربية.

القبول في المدرسة يخضع لمجموعة من الشروط، فيقول المهندس أحمد مصطفى، مدير المدرسة، إن المدرسة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 270 درجة فما أعلى، وليس أقل، مؤكداً أنها تقبل المتميزين، ثم يتم عقد اختبار تحريري لهم في خمس مواد أساسية.

مميزات الالتحاق بالمدرسة

بعد قبول الطالب يتسلم زيًا موحدًا وجهاز تابلت، بجانب الكتب الدراسية، إذ أكد «سامي»، أن الطالب يحصل على فرصة تدريب أثناء الدرسة وفي فترة الإجازة الصيفية، موضحاً أن التدريبات تتم في شركات المياه لصقل مهارات الطالب.

المدرسة مزودة بعدد من المكاتب الإدارية وغرفة التربية الرياضية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وغرفة المكتبة وبها أنواع مختلفة من الكتب في مختلف التخصصات، بجانب الفصول المكيفة المزودة بشاشات عرض إلكترونية لتبسيط عملية الشرح للطلاب.

وأوضح وكيل المدرسة، أن الطالب يتم تعليمه شقين أساسيين الأول هو تنقيه المياه والثاني هو مراحل معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى أسمدة، لافتاً إلى أن خريجي المدرسة يؤكونوا مؤهلين للعمل في شركات المياه.