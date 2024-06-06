طريقة بسيطة لتلميع المعادن والتخلص من الصدأ.. «السر في الكاتشب»

ترغب ربات البيوت دائمًا في معرفة الحيل المختلفة التي تساعدهن على تنظيف المنزل دون عناء أو جهد كبير، ولفتت إحدى مستخدمات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى طريقة فعالة يمكن استخدامها في تلميع الأسطح المعدنية عبر مكون واحد متوفر بسهولة.

حل فعال للتخلص من بقع الصدأ

السيدة شاركت متابعيها من خلال مقطع فيديو الحيلة الفعالة، إذ نشرت صورة لقاعدة كرسي معدنية كانت مليئة بالصدأ قبل تنظيفها بالكاتشب وبعد، وكان التحول ملحوظا للغاية، إذ ساهم الكاتشب في مقاومة الصدأ المتراكم فوق قطع الأثاث، وانتشرت الطريقة سريعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي توضحها مجلة «good housekeeping» في الخطوات التالية:

1. وضع كمية من الكاتشب فوق البقعة الصدأة.

2. ترك الكاتشب لمدة 5 دقائق، مما يمنح الحمض الموجود فيه وقتًا كافيًا لمهاجمة الصدأ وتفتيته.

3. مسح الكاتشب بقطعة من ورق القصدير.

كيف يعمل التنظيف بالكاتشب؟

النتيجة المذهلة التي تحصل عليها ربة المنزل بعد كل مرة تجرب فيها إزالة الصدأ عن المعادن باستخدام الكاتشب، تحدث بسبب حمض الأسيتيك الذي يتمتع بقدرة مذهلة في إذابة الصدأ، إضافةً إلى اللزوجة العالية للكاتشب التي تجعله يلتصق بالأسطح حتى يأتي ورق الألومنيوم فيتفاعل مع أكسيد الحديد عند احتكاكه بالسطح المراد تنظيفه، وبالتالي يعود إليه بريقه مرةً أخرى، الأمر الذي يجعل السيدات لا يحملن هما إذا ما تعرض باب الفرن أو شماعات الحمام للصدأ.