إطلاق معرض جامعة بنها للمنتجات والسلع الغذائية.. أسعار مخفضة بمناسبة العيد

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الجامعة للمنتجات والسلع الغذائية، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكليات المشاركة في المعرض.

جودة السلع في معرض جامعة بنها

واستمع رئيس جامعة بنها ونائبه إلى شرح من عمداء الكليات المشاركة فى المعرض، حول ما يتضمنه المعرض من منتجات غذائية شملت: اللحوم، والبيض، والألبان، والزبادي، والأرز، والسكر، والمكرونة، والسمن، والفلفل، والمنظفات الصناعية، كما تبادل الحديث مع بعض المتواجدين بالمعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة.

الدور الخدمي والمجتمعي لجامعة بنها

وأكد الجيزاوي، أن المعرض يأتى فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به جامعة بنها للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل منتسبيها، مشيدا بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكل الاحتياجات الأساسية والتي تباع بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور السيد فودة، أن المعرض تتضمن بيع اللحوم بكل أنواعها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن كليتي الطب البيطري والزراعة، تساهمان بشكل كبير في توفير المنتجات الغذائية من اللحوم والألبان، مؤكدا أن الجامعة تسعى بصفة مستمرة للعمل على تقديم المزيد من الخدمات للمجتمع ولأبناء الجامعة.