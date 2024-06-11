درجات القبول بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بكل المحافظات وموعد التقدم

أعلنت شركات مياه، القاهرة، صرف القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الجيزة، مياه الإسكندرية، وأسيوط، عن فتح باب قبول الطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، الراغبين في الالتحاق بتلك المدارس وفقا للتوزيع الجغرافي لكل مدرسة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مدارس المياه لقبول أوراق الطلاب الجدد الراغبين في التقدم إلى المدارس الثانوية التابعة للشركات للعام الدراسي 2025/2024.

قبول الطلاب الجدد في مدارس المياه بكل المحافظات

وتوجهت الشركات برسالة إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تتضمن طلب التنسيق مع إدارة العلاقات العامة لإعلان قبول الطلاب الجدد بمدرسة المياه بمجموع لا يقل عن 260 درجة، شرط حصول الطلاب المتقدمين على الشهادة الإعدادية، وأن يكونوا قد أكملوا الصفين الأول والثاني الإعدادي من المحافظة التي يتبعون لها.

مواعيد تقديم الأوراق بمدارس المياه

ومن المقرر أن تبدأ عملية تقديم الأوراق على مواقع الشركات التابعة للمدارس وفقًا للتوزيع الجغرافي اعتبارًا من 23 يونيو 2024 وحتى 11 يوليو 2024، وذلك تماشيًا مع شروط القبول المعتمدة خلال العام الماضي، مع التأكيد على الالتزام بنفس المعايير والمواصفات لضمان قبول الطلاب المؤهلين.

التوزيع الجغرافي لمدارس المياه

وحسب بيان لمدارس المياه الثانوية، تقبل كل مدرسة طلاباً من ثلاث أو أربع محافظات مجاورة لضمان توزيع جغرافي متوازن، داعية الطلاب الراغبين في التقديم إلى زيارة المواقع الإلكترونية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المذكورة للحصول على المزيد من التفاصيل حول عملية التقديم والشروط المطلوبة.

وأشارت إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار حرص مدارس مياه الشرب والصرف الصحي على توفير فرص تعليمية متميزة في تخصصات تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يساهم في تخريج كوادر مؤهلة تساهم في تطوير وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مصر.

تخصصات الدراسة والعمل في مدارس المياه

تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي.

تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

عناوين مدارس المياه بالمحافظات

محافظة القليوبية: شارع شركات البترول في مسطرد، شرق منطقة شبرا الخيمة.

محافظة البحيرة: شارع الجيش بجوار جزيرة البط بمدينة دمنهور.

محافظة المنوفية: منطقة كفور الرمل، قويسنا.

محافظة بني سويف: منطقة بياض العرب.