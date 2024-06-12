سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مستهل التعاملات الصباحية، نحو 12.69 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع وفق المنصة الرسمية للبنك المركزي عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-6-2024، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.69 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، وذلك وفق المعلن عبر منصة البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، سجل 12.68 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، سجل 12.69 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، بـ12.69 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.