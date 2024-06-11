تحديث جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الآن

أعلن البنك المركزي عن تحديث جديد في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-6-2024 خلال التعاملات الصباحية منذ قليل، إذ سجل نحو 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع وفق المنصة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض الوطن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11-6-2024 وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، وذلك وفق المعلن على منصة البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، سجل 12.67 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.69 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، سجل 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، بـ12.68 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.