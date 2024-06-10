سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 10-6-2024

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ سجل نحو 12.63 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10-6-2024، وفق آخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 12.63 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 12.64 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

استقرار سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 12.62 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية 12.66 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.