جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم لحث الطلاب على المشاركة الإيجابية

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها احتفالية الجامعة باليوم العالمي للتبرع بالدم، بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع الدكتورة نانسي عبد الحي مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم القومية ببنها.

جامعة بنها تقدم الدعم والمساعدة للمرضى

قال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن جامعة بنها حريصة دائما على تقديم كل الدعم والمساعدة لتوفير دم كاف وآمن وفعال لمساعدة المرضى داخل محافظة القليوبية، من خلال تنظيم عددا من حملات التبرع بالدم داخل كليات الجامعة، تتضمن أيضا تقديم بعض الخدمات الصحية المجانية للمتبرعين.

المشاركة الإيجابية في حملات التبرع بالدم

وأشار الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، يأتي من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية في نشر الوعي لدي الطلاب والمشاركة الإيجابية في حملات التبرع بالدم.