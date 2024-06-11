6 خطوات مهمة تحميك من أمراض الرئة والصدر.. احرص على اتباعها

توصيل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، الوظيفة الرئيسية للرئتين؛ لذا ينبغي على الإنسان الاهتمام بصحة الرئتين حتى يمكنها إتمام العمليات الحيوية اللازمة في الجسم، ومن ثم بقائه على قيد الحياة، وقفًا لما أكده الدكتور طه عبد الحميد، استشاري أمراض الصدر والحساسية.

تجنب التعرض للهواء الملوث

هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتباعها لحماية صحة رئتيك، حسب ما أضافه الدكتور عبدالحميد لـ«الوطن»، يتمثل أولها في ضرورة تقليل التعرض للهواء الملوث الناتج عن عوادم السيارات أو المواد الكيميائية وأبخرة المصانع، كما ينبغي الامتناع عن التدخين؛ لأنه السبب الأساسي في الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة وكذلك البعد قدرالإمكان عن المكان الذي يتواجد فيه المدخنين لأن التدخين السلبي يضر الرئتين بصورة كبيرة.

ويمكنك ممارسة تمارين التنفس العميق لأنه من التمارين التي تساعدك على زيادة سعة الرئة وتقوي عضلات الصدر، وتابع عبد الحميد: «التمرين بيتعمل عن طريق أنك تاخد نفس عميق من الأنف وتكتمه حوالي دقيقة وبعدين تبدأ تخرجه من فمك ببطء.. وممكن نعمل التمرين ده 5 مرات في اليوم»، كما نصح بشرب كميات وفيرة من الماء لأنه يساعد على قيام الرئة بالكفاءة المطلوبة كما يحافظ على بطانة الغشاء المطاطي للرئتين.

اتباع نظام غذائي صحي

ومن أهم الخطوات التي تساعدك على الحفاظ على صحة رئتيك، هي الوقاية من عدوى نزلات البرد والإنفلونزا من خلال غسل اليدين بالماء والصابون وترك مسافة كافية بينك وبين أي شخص مصاب بالعدوى مع ضرورة التوجه الفوري إلى الطبيب حال إصابتك بأعراض البرد.

ونصح استشاري الأمراض الصدرية بضرورة اتباع نظام غذائي صحي يساعدك على تقوية مناعة الرئتين من خلال الاهتمام بتناول مصادر البروتين كاللحوم والدجاج ومنتجات الألبان، وكذلك الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الطازجة.