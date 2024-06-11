سر تفوق «حبيبة» الأولى على الشهادة الإعدادية بسوهاج.. «حققت أمنيتها»

عمّت الفرحة منزل أسرة الطالبة حبيبة أسامة فتحي أمين، الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، بعدما حققت الدرجة النهائية بمجموع 280 درجة.

سعادة الطالبة حبيبة

وفي لقاء مع «الوطن»، أعربت الطالبة حبيبة أسامة فتحي أمين، عن سعادتها الغامرة بحصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بـ محافظة سوهاج للعام الدراسي 2023/2024، بعد أن نالت الدرجات النهائية في كافة الامتحانات بمجموع 280 درجة.

وقالت «حبيبة أسامة» في تصريح لـ«الوطن»: «قبل بدء العام الدراسي، تمنيت الحصول على الدرجات النهائية في الفصلين الدراسيين، وبالفعل حصلت على ما تمنيت في التيرم الأول بمجموع 140، وعملت على الحصول على نفس المجموع في التيرم الثانى، وهو ما تحقق أيضًا، وما زالت أعمل جاهدة على أن التحق بكلية أستطيع خدمة بلدي بعد تخرجي منها».

سر التفوق في الشهادة الإعدادية

وأضافت «حبيبة» أن سر تفوقي في الشهادة الإعدادية، هو مراجعة الدروس أولا بأول، والمذاكرة من وقت الفجر والساعات الأولى من الليل، إضافة لمدرستي وأساتذتي الذين لم يدخروا جهدا في دعمي.

وأهدت نجاحها، لوالدها ووالدتها، وجدتها، وخالها وأشقائها، مؤكدة أنهم أصحاب الفضل عليها، لما بذلوه من توفير كافة أوجه التعاون والدعم لها طوال السنوات الماضية.

وقالت والدة «حبيبة» الأولى على الشهادة الإعدادية في سوهاج: «كنت أتوقع حصول ابنتي على المركز الأول، لأنها كانت شديدة الحرص على مراجعة دروسها أولا بأول، وترتيب وقتها، وعمل جدول لمذاكرة كل مادة على حده، إذ كانت تطبق حكمة: (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد)».