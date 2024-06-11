خبير: السرعة في الأكل تسبب زيادة الوزن.. وأنصح بتناول الطعام في طبق واحد

قال الدكتور شادي هاني، خبير التغذية العلاجية، إن هناك عادات في برامج التغذية يجب الاعتماد عليها في الأعياد للحفاظ على وزن الجسم، أهمها البطء في تناول الطعام بما يؤدي إلى النزول في الوزن دون التغيير في نوعية الأكل.

تناول الطعام في طبق واحد

ولفت «هاني»، خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلاميتان رضوى حسن وجاسمين طه زكي، إلى أن ذلك يتم من خلال وضع الوجبة في طبق واحد، ويتم الانتهاء من أكل هذا الطبق في وقت لا يقل عن 20 دقيقة، وهذا لوصول الإشارة بالشبع بعد 20 دقيقة من الأكل.

وأكد خبير التغذية أن الأكل بسرعة هو أكبر مسببات الزيادة في الوزن، حيث تكون المعدة قد امتلأت بالطعام، ولكن إشارة الشبع التي يرسلها المخ لم تصل إلى المعدة، ومع الاستمرار في الأكل تزداد الكمية الداخلة إلى المعدة، وهذا يسبب زيادة في السعرات الحرارية ومن ثم زيادة في الوزن.