فتح باب التقديم بمدرسة التمريض للبنات في «بنها التعليمي» بالقليوبية

أعلن مستشفى بنها التعليمي، التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية، فتح باب القبول بمدرسة التمريض بالمستشفى بنات فقط للعام الدراسي 2025/2024، موضحا طرق التقدم إلكترونيا والشروط والقواعد.

وأوضح بيان مستشفى بنها التعليمي أن التقديم أون لاين فقط عن طريق الرابط من هنا، حيث لن تقبل أي طلبات باليد نهائيا.

شروط وقواعد القبول بمدرسة التمريض ببنها التعليمي

وأوضح بيان مستشفي بنها التعليمي شروط وقواعد القبول بالمدرسة الفنية للتمريض بالمستشفى كالتالي:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم، مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم بالدرجات، مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية بمجموع (240) ولا يعتبر هذا الحد الأدنى للقبول.-

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة، علي أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة وفقا للمربع السكني، حرصًا علي مبدأ التوطين ولا يقبل طالبات من خارج المحافظة أو خارج المربع السكني.

- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

- عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة، حيث تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 و30 طالبة.

- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

- إقرار ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- ألا تكون بطاقه الرقم القومى للأب أو الأم أو لمن لديه الولاية التعليمية محدثة أقل من عامين.

- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

اختبارات التقديم

وأوضح بيان المستشفى، أنه يشترط للقبول في المدرسة الفنية للتمريض اجتياز الاختبارات الآتية:

- اختبار الإملاء فى اللغة العربية، واختبار القدرات، ويشمل تحريريًا أو شفهيًّا اللغة الإنجليزية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

- اجتياز كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات، وتشمل الاختبار النفسي بواسطة أخصائي نفسي، وقوة الملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة والخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله والمظهر العام وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

- اجتياز الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة، وكشف النظر، وكشف الباطني، واختبار المخدرات، وكشف اللياقة الطبية للوظيفة، والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الإختبارات السابقة.

- ألا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية خلال موعد نهائي تحدده الهيئة.

- لا يعتبر الطالب مقبولًا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

وأكد البيان، أنه لا يوجد استثناءات فى القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية، ومنها مدرسة تمريض بنها التعليمي، مشيرا إلى أنه في حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية:

- إقرار ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية خلال موعد نهائي تحدده الهيئة، ولا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

- أخذ تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل، وطبقًا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

- عدم النقل نهائيًّا من مدرسة لأخري طوال فترة الدراسة، حيث أن القبول يتم طبقًا لإحتياج كل مركز إدارى لكل محافظة ويتم التكليف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز .

- التعهد فى حال اكتشاف التزوير فى أوراق الطالبة خلال سنوات الدراسة يتم فصله نهائيًّا و يحق يحق للجنة إضافة ماتراه مناسبًا من فحوصات واختبارات.

وأوضح البيان، أنه سيتم تحصيل مبلغ 150 جنيها نظير فتح ملف أثناء تقديم الأوراق فى المدرسة، علمًا بأن المبلغ وملف الطلب لا يسترد في حال عدم قبول الطالب الطالبة، مشيرا إلى أن التقديم خاص بهذه المدرسة فقط من هنا.