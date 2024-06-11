جرام الذهب يتراجع 15 جنيها في أسبوع.. إليك التفاصيل

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال أسبوع، بنحو 15 جنيهًا، إذ يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 3110 جنيهات، مقارنة بـ3125 جنيهًا الأربعاء الماضي.

خسائر جرام الذهب في أقل من أسبوع

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، قيمة خسائر جرام الذهب في أقل من أسبوع، وتحديدًا من الأربعاء الماضي وحتى اليوم.

جرام الذهب عيار 24

بلغت خسائر جرام الذهب عيار 24، في هذه الفترة نحو 17 جنيهًا، حيث يسجل سعر الجرام اليوم 3554 جنيهًا، مقارنة مع 3571 جنيهًا سعر الجرام يوم الأربعاء الماضي.

بلغت خسائر جرام الذهب عيار 21، في هذه الفترة 25 جنيهًا، حيث يسجل سعر الجرام اليوم 3110 جنيهات، مقارنة بـ3125 جنيهًا سعر الجرام يوم الأربعاء الماضي.

جرام الذهب عيار 18

فيما خسر جرام الذهب عيار 18، في هذه الفترة نحو 13 جنيهًا، حيث يسجل سعر الجرام اليوم 2666 جنيهًا، مقارنة مع 2679 جنيهًا سعر الجرام يوم الأربعاء الماضي.

فيما خسر جرام الذهب عيار 14، في هذه الفترة نحو 10 جنيهات، إذ يسجل سعر الجرام اليوم 2073 جنيهًا، مقارنة مع 2083 جنيهًا.