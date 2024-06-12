البقرة الطائرة تثير سخرية رواد مواقع التواصل.. ماذا حدث في المغرب؟

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، خلال استعدادات مواطنين بدولة المغرب للاحتفال بعيد الأضحى، لكن ما لفت الأنظار هو استخدام رافعة ضخمة تستخدم في نقل الأثاث المنزلي أو ما شابه، لرفع «البقرة» أعلى المنزل.

فيديو البقرة الطائرة

أحد أهالي المغرب، استخدم رافعة لنقل بقرة ووضعها على سطح منزله، الذي يتكون من عدة طوابق، ما وثقه أحد الجيران وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأطلق عليه «البقرة الطائرة»، وذلك بعد أن اشتراها صاحبها للتضحية بها في عيد الأضحى، ونظرا لكونها لن تتمكن من الصعود عبر سلالم المنزل، قام بالاستعانة برافعة مخصصة لتحميل ورفع تجهيزات البناء والأوزان الثقيلة.

وخلال رفع «البقرة الطائرة» عن طريق الناقلة الثقيلة، قامت بنشر الروث الخاص بها على المتابعين للمشهد، وسط حالة من السخرية، خاصة وأنها كانت معصوبة العينين، وأثار مقطع الفيديو سخرية عدد كبير من المعلقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «البقرة قد حققت حلمها في الطيران».

سنن الأضحية

وكانت قد ذكرت دار الإفتاء أنه من سنن ذبح الأضحية: الترفق عند الذبح وعدم الذبح فجأة، وأن يكون الذبح بآلة حادة، وأن يسرع الذابح بالذبح، لأنه لا يجوز تعذيب الأضحية ولا إيلامها؛ وعدم جر الأضحية من موضع إلى آخر وأن تُسَاْق الذبيحة إلى المذبح برفق.

وأضافت: ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح، واستقبال القبلة من جهة الذابح والذبيحة.