«أم لينا كلنا مش مجرد دكتورة».. طلاب ينظمون ممرا شرفيا لأستاذتهم الجامعية

خلال فترة الدراسة الجامعية، يتعلق بعض الطلاب بالأساتذة، وتتحول العلاقة من طالب ومدرس إلى علاقة أبوية في بعض الأوقات، وهو ما حدث مع طلاب إحدى الجامعات الذين اعتادوا تكريم أستاذ سنويا عبر ممر شرفي، ووقع اختيار طلاب الفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة فاروس هذا العام على الدكتورة أسماء الشهاوي.

«دي مش مجرد دكتورة دي أمنا كلنا».. بهذه الكلمات وصف فؤاد محمد أحد الطلاب المشاركين في التكريم لـ«الوطن»، مشاعره نحو الدكتورة أسماء الشهاوي، مؤكدا أنها لم تبخل عليهم بأي معلومة، طوال فترة الدراسة، وخلال عامين فقط استطاعت أن تترك أثرا في قلوب الطلاب، الذي لم يجدوا سوى هذه الطريقة لرد الجميل، «كانت بتعامل ربنا فينا».

مع كل معلومة تقدمها للطلاب، كان هناك تخطيط في السر لمحاولة رد الجميل، الفكرة نشأت على «جروب» الدفعة، الجميع يقترح أفكارا إلى أن توصلوا لهذه الفكرة التي تفاجأت بها الدكتورة، تخرج من مبنى الكلية وملامح الخجل تسيطر على وجهها، الاستقبال والحفاوة بها وسط تصفيق حار من طلابها، هو أسمى معاني التقدير لها «دي أقل حاجة نقدر نقدمها ليها».

بوكيه ورد وكلمات تخرج من أعماق القلب، ومقطع فيديو سجل هذه اللحظات المؤثرة، في حياة الحاضرين والمنظمين لهذا الاحتفال، سيظل شاهدا على عطاء الأستاذة الذي انعكس على طلابها وقرروا أن يردوا الجميل، بكسر قاعدة الممر الشرفي الذي لا ينظم سوى في السنة الأخيرة، بعد أن استطاعت أسماء الشهاوي السيطرة على قلوب هؤلاء الطلاب «محدش فينا مش بيحبها، وهي سايبة حاجة حلوة جوة كل واحد فينا».